В центре Ферганы сносят дома, в которых ещё живут владельцы

CA-NEWS (UZ) - Двухэтажные кирпичные дома, расположенные на улице Алишера Навои в центре города Ферганы, начали сносить, несмотря на то, что в них ещё живут владельцы, сообщает centralasian.org.



Владельцы квартиры не соглашаются переезжать в предоставленные им другие дома, которые расположены «далеко от города и от школы».

Власти говорят, что они пытаются быстрее переселить людей из данных домов, потому что земля под ними выделена южнокорейским инвесторам, которые согласились вложить 100 миллионов долларов.

Согласно информации, полученной от нескольких семей, проживающих в доме №40 по улице Алишера Навои, представители администрации Ферганы 2 января текущего года сообщили им о сносе дома в самое ближайшее время.

Один из владельцев говорит, что дом, куда их решили переселить власти, находится на краю города, а поблизости нет школ или магазинов. По его словам, неделю назад рабочие начали сносить детскую площадку у дома №40. Власти приходят каждый день и заставляют семьи переехать.

Из 18 семей в доме №40 9 семей уже переехали в новый дом. Тем не менее, оставшиеся 9 семей все еще живут в доме, где начали сносить крышу.

Семьи, живущие в доме №38, который скоро будет снесен, обеспокоены тем, что разделят судьбу жителей соседнего дома №40.

По словам одной из этих семей, местные власти предложили им дом в центре города. Однако предлагаемый ими дом во-первых бетонный, а во-вторых площадь квартир в нём вдвое меньше.

"На самом деле мы не отказываемся переезжать, но просим предоставить взамен кирпичный дом в центре города, пусть и на 5–10 кв. метров меньше, чем мы имеем сейчас", - сказал один из владельцев квартиры.

В указе, подписанном хокимом города Ферганы Х. Хабибиддиновым, говорится, что жители около 10 "морально устаревших домов" в этой части города должны быть переселены на основании договора, заключённого между семьями и Компенсационной комиссией.

Однако, по словам представителей семей, заместитель хокима города, который впервые предупредил их о предстоящем сносе домов прошлым летом, пообещал им взамен предоставить дома в центра города.

Но новый заместитель хокима Ферганы Шарифжон Ниязметов не выполняет это обещание. Напротив, он начал сносить дом, в котором ещё остаются жить владельцы.

Кроме того, в тексте указа, подписанного хокимом города, отмечается, что специальное указание премьер-министра страны Абдуллы Арипова о сносе этих домов было подписано 16 июля 2018 года.

Семьи, которых вынуждают переехать в середине зимы, жалуются, что до 2 января они не получили никакого письменного предупреждения об этом. И даже решение хокима подписано 8 января 2019 года, то есть перед самым сносом домов.

Заместитель хокима города Ферганы Шарифджон Ниязметов объясняет начавшийся снос дома №40, в котором ещё живут владельцы тем, что место освобождается для южнокорейских инвесторов, которые готовы вложить 98 миллионов долларов.

Согласно официальной информации, эти двухэтажные кирпичные дома построены в 1941-1945 годах и считаются морально устаревшими.