В Андижане четырех милиционеров, пытавших предпринимателей, допрашивают в следственном изоляторе спецслужб

CA-NEWS (UZ) - По меньшей мере четыре сотрудника Управления внутренних дел Андижанской области Узбекистана задержаны и в настоящее время допрашиваются в следственном изоляторе областного управления Службы государственной безопасности.

Информацию о задержании 19 октября четырех сотрудников отдела уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Андижанской области 14 января подтвердил источник в правоохранительных органах данной области, передает centralasian.org.

По словам одного из андижанских предпринимателей, четыре сотрудника отдела ​уголовного розыска УВД Андижанской области в течение последних нескольких дней содержатся в следственном изоляторе областного управления Службы государственной безопасности (СГБ).

"Первый заместитель Туланбой (Раззаков) снят с должности, в отношении него возбуждено уголовное дело. Четыре опера отдела уголовного розыска – Хумоюн, Одил, Ботир и Шукур – содержатся в подвале СГБ. В течение последних пяти лет они превратили УВД в мафию. Они закрывали успешных бизнесменов на 15 суток, применяли к ним бесчеловечные пытки и требовали, чтобы они перевели свой бизнес другим людям. А в отношении не согласившихся бизнесменов возбуждали уголовные дела по тяжким экономическим преступлениям и сажали их на 15 лет", – сказал предприниматель из Андижана.

Информацию о задержании четырех сотрудников отдела уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Андижанской области подтвердил источник в правоохранительных органах данной области.

14 января на сайте ведомства было написано, что подполковник Раззаков Туланбой Тухтасинович занимает должность первого заместителя начальника УВД Андижанской области.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила информацию о задержаниях сотрудников УВД Андижанской области.

Местные предприниматели говорят, что около 150 родственников пострадавших от незаконных действий сотрудников областной милиции, обратились с жалобой в вышестоящие инстанции.