Внешний долг Монголии достиг почти 61% от ВВП страны

CA-NEWS (MNG) - Внешний долг Монголии достиг почти 61% от ВВП страны, и в ближайшие годы страну ждет по нему пик выплат, сообщает ARD.

Министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар на пресс-конференции отметил, что если министерство финансов страны сможет уменьшить накопленные внешние задолженности, то курс доллара стабилизируется по отношению к монгольскому тугрику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«На это напрямую также повлияют доходы Монголии от экспорта горнорудной продукции», - добавил он.

Ч.Хурэлбаатар подчеркнул, что Монголию с 2021 по 2024 годы ждут пиковые выплаты по внешнему долгу.