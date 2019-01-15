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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узнацбанк подписал с немецким KfW IPEX-Bank заемное соглашение на сумму 100 млн евро

CA-NEWS (UZ) - 14 января 2019 года в Берлине, в рамках узбекско-немецкого бизнес форума, состоявшегося в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию, Узнацбанк и немецкий KfW IPEX–Bank подписали базовое заемное соглашение на сумму 100 млн. евро. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подписанным соглашением предусматривается начало нового сотрудничества с KfW IPEX–Bank по предоставлению Узнацбанку долгосрочной кредитной линии для финансирования крупных инвестиционных проектов, с минимальной суммой от 5 млн. евро и со сроком до 10-ти лет.

Основным преимуществом данного соглашения, по сравнению с другими привлеченными кредитными линиями европейских банков, является финансирование проектов во всех отраслях экономики, предполагающих импорт высокотехнологичных европейских оборудований и услуг из Германии и других стран Европейского союза под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА), таких как Euler Hermes, SACE и SERV.

KfW IPEX-Bank является банковским подразделением KfW Group и образован в составе группы в 2008 году. Банк владеет активами в размере 30,1 млрд. долларов США.

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