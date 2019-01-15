В Туркменистане запретили конвертацию валют бизнесменам, работающих с Ираном

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане прекратили конвертацию валют для средних и малых предпринимателей, которые везут товары и продукты из Ирана или через Иран, сообщает Хроника Туркменистана.

Ранее бизнесменам позволялось раз в месяц конвертировать по официальному курсу до 2% от имеющихся на банковских счетах средств.

Банковские работники объясняют предпринимателям тем, что такой шаг якобы связан с санкциями США против Ирана, которые в ноябре ввел президент США Дональд Трамп.

Однако предприниматели связывают это с газовым спором между Туркменистаном и Ираном.

О прекращении конвертации предпринимателей не предупредили. Бизнесмены узнали об этом постфактум в начале января.