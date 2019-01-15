Сирийские курды официально обратились к странам СНГ, в том числе к Таджикистану и Узбекистану, чтобы они забирали своих пленных граждан

CA-NEWS (TJ) - Cирийские курды держат в плену свыше тысячи боевиков ИГ, которых они готовы передать в их страны происхождения, однако большинство правительств не торопится их забирать, сообщил РИА Новости официальный представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф.

"В плену у SDF (сформированные курдами "Сирийские демократические силы") находятся боевики ИГ, приехавшие в Сирию почти из 40 стран мира. Больше тысячи боевиков, кто воевал в рядах ИГ, в наших руках. Кроме того, там есть и женщины, которые с ними приехали, семьи. Там есть и граждане стран СНГ, в том числе Узбекистана и Таджикистана. Мы официально обращались ко многим странам, чтобы забирали своих граждан, судили их. Но отреагировали только несколько стран. Они забрали своих граждан. Остальные не ответили", - рассказал Биенаф в интервью РИА Новости.

В частности, "своих" боевиков забирали несколько африканских стран, которые решили не предавать свои действие огласке. Кроме того, Россия забирала детей и жен боевиков.

Между тем, как сообщил источник «АП» в Генпрокуратуре Таджикистана, обращение сирийских курдов о том, чтобы таджикские власти забрали своих граждан - боевиков ИГ, находящихся в плену у СДС, официальный Душанбе не получал.

В ноябре прошлого года бывший первый зампред ГКНБ Таджикистана Мансурджон Умаров, выступая на парламентских слушаниях, сообщил, что 1899 граждан Таджикистана, из которых почти 600 из Душанбе и Гиссарской долины воюют в рядах ИГ.