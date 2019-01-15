Министр обороны Узбекистана получил звание генерал-лейтенанта

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев присвоил звание генерал-полковника командующему Национальной гвардией Узбекистана Баходиру Ташматову. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню защитников отечества 14 января и показанной телеканалом «Узбекистан 24».

Кроме того, глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта советнику Президента, и.о. министра чрезвычайных ситуаций Турсунхону Худойбергенову.

Звание генерал-лейтенанта присвоено также министру внутренних дел Пулату Бобожонову.