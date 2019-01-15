Министр обороны Узбекистана получил звание генерал-лейтенанта
- Узбекистан, общество
- 10:09, 15 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев присвоил звание генерал-полковника командующему Национальной гвардией Узбекистана Баходиру Ташматову. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню защитников отечества 14 января и показанной телеканалом «Узбекистан 24».
Кроме того, глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта советнику Президента, и.о. министра чрезвычайных ситуаций Турсунхону Худойбергенову.
Звание генерал-лейтенанта присвоено также министру внутренних дел Пулату Бобожонову.
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