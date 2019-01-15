От гибкого смартфона до рулонного телевизора. В Лас-Вегасе прошла крупнейшая технологическая выставка

CA-NEWS (CA) - В Лас-Вегасе с 8 по 11 января прошла крупнейшая технологическая выставка Consumer Electronics Show (CES). Уже в течение полувека эта площадка является своеобразным «окном» в будущее. Именно здесь широкая публика знакомится с новейшими разработками, меняющими повседневную жизнь людей, сообщает Hi-News.

Американская китайская компания Royole на выставку привезла FlexPai – первый полностью функциональный гибкий смартфон. Малоизвестная компания демонстрирует на CES полностью рабочий гаджет с гибким, складывающимся пополам экраном. И более того, это устройство уже продается.

Главная новация здесь, конечно, износостойкий AMOLED-дисплей с достаточно устойчивой батареей, которая может выдерживать процесс складывания множество раз. Royole говорит, что экран способен обеспечить 200 000 изгибаний.

Журналисты портала Engadget отмечают, что несмотря на довольно мощную начинку, вызывают вопросы некоторые решения, а точнее упущения в конструкции, за которые целиком и полностью отвечает сама компания Royole. Например, у аппарата нет механизма, который блокировал бы экран, когда гаджет находится в развернутом состоянии. В итоге если вы будете держать устройство в одной руке, то определенно заметите, что середина экрана немного провисает, создавая изгиб. В разговоре с главой компании Royole последний отметил, что в техническом плане устройство готово, однако над софтом, который использовался в демонстрационных моделях, еще требуется поработать.

Компания Samsung представила на выставке CES несколько новых продуктов. На прошлогодней выставке CES южнокорейская компания Samsung показывала модульный 146-дюймовый телевизор с говорящим названием The Wall, построенный на базе новой технологии MicroLED, где в качестве основы используются миниатюрные светодиоды. В этом году компания привезла две новые модели: одна размером поменьше, другая – побольше. Новая 75-дюймовая модель уже больше походит на потребительский товар, ну а для тех, кому 146 дюймов показалось мало, компания подготовила монструозную 219-дюймовую версию.

LG подвела важный итог одного из самых ярких своих прошлогодних анонсов. Рулонный телевизор поступит в продажу. Мечта ценителей прекрасного стала реальностью — интерьер большой комнаты, где семья проводит свой досуг, перестанет портить черный прямоугольник-гигант, отмечается в статье.

LG также представила пивоваренный аппарат HomeBrew. Разработка машины велась более трех лет. Процесс изготовления начинается сразу же после добавления воды, установки емкостей с ингредиентами, выбора сорта и нажатия кнопки запуска. Представители LG предупредили, что на изготовление напитка будет уходить около двух недель — длительность напрямую зависит от сорта. Следить за процессом можно будет через Android или iOS приложение.

FoldiMate — настоящий робот, который выполняет только одну задачу: автоматически складывает одежду, помещенную в устройство. Управляться с роботом смогут как взрослые, так и дети. Достаточно выбрать на встроенном экране тип одежды (рубашку, футболку, брюки или даже полотенца), поместить ее в устройство, как будто бумагу в принтер, и ждать чуда!

Устройство поступит в продажу в этом году по цене около 1 000 долларов. Питать робота можно от обычной домашней розетки.

Компания Acer продемонстрировал на CES 2019 игровой ноутбук-трансформер Predator Triton 900, причём самое главное, что это не концепт, а серийный аппарат, который поступит в продажу уже в марте по весьма внушительной цене в $3999.

Predator Triton 900 отличается вращающимся 17-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 4K, установленным на шарнирных подвесах Ezel Aero Hinge, благодаря которым компьютер можно использовать в четырёх режимах: ноутбучном, планшетном, режиме Ezel для игр и в режиме дисплея.

Компания Impossible Foods привезла на технологическую выставку CES новинку из мира пищевой индустрии, а точнее из области биохимии. Ребята угощают посетителей своего выставочного стенда «Impossible Burger 2.0» — новым поколением веганских гамбургеров, в которых искусственное мясо почти неотличимо от настоящего, по крайней мере со слов тех людей, кто его попробовал. В первой версии в качестве «мяса» использовалось вещество «гем». Оно имитировало вкус и цвет животного белка, который добавлялся в «фарш» из муки и специй. При термической обработке, по крайней мере визуально, его было очень сложно отличить от настоящего мяса.

Consumer Electronics Show — это ежегодная выставка, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе с 1967 года. На эту выставку производители пользовательской электроники едут со всего мира, «себя показать» и «на других посмотреть». Изначально на CES до 1990 года показывали в основном видеомагнитофоны, оптические диски, видеокамеры и звуковые карты, но со временем арсенал технических новшеств ощутимо вырос. Теперь на самой передовой выставке для любителей технических приспособлений показывают все, от смартфонов до телевизоров.