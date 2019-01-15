В Бухаре на собрании хоким избил фермера по голове

CA-NEWS (UZ) - Хоким Олотского района Бухарской области, Шерали Саломов сначала оскорбил, а затем избил директора фермерского хозяйства «Шухрат», Орифа Дурматова перед многими людьми и принудил перевести 25 млн. сумов с расчетного счета фермера на другой счет. Издание uz24.u z опубликовало в переводе с узбекского журналистское расследование «Xabar.uz».

В ходе расследования журналистов выяснилось, что хоким района во время очередного собрания оскорбил и избил фермера перед более чем 200 фермерами. От удара по голове фермер упал и получил травму. Кроме того, фермера заставили написать заявление о передачи земли фермерского хозяйства в резерв районного хокимията, если он не переведёт деньги.

После этого хоким отправил своих сотрудников вместе с сотрудниками РУВД в дом фермера где хранилась печать фермерского хозяйства. Когда привезли печать хоким принудил подписать платежное поручение без адресата на 25 млн. сумов ($3 тыс). Только после подписания всех документов хоким вернул фермеру принудительно написанное заявление. Фермера держали в зале заседаний до 12 часов ночи, чтобы он не смог пожаловаться врачам и правоохранительным органам, отмечает издание. В результате, в полночь из-за ухудшения здоровья сын фермера отвез его в областную больницу прямо из здания хокимията.

В тот день ночью в 01:10, Ориф Дурматов был доставлен в Бухарский филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи на машине скорой помощи и был помещен в отдел нейрохирургии. Эту информацию подтвердили в больнице.

По данному инциденту журналист «Xabar.uz» связался по телефону с хокимом района, Шерали Саломовым. «В тот день все увидели действия фермера, который довел меня до этого. Я ударил фермера не из-за личной неприязни. Я сделал предложение с целью дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли и деятельности фермеров в районе, расположенном примерно в ста километрах от областного центра, в пустынной зоне. Но, не смотря на это, я поехал в дом фермера, чтобы извиниться за свое поведение. Хоким – это государственный служитель, как простой человек я несколько раз попросил у них прощения. Я поехал в больницу навестить фермера. Хотим мы того или нет, но во время работы возникают различные ошибки и недостатки. Наша общая цель состоит в том, чтобы повысить потенциал района, установить дисциплину в каждой области, обеспечить благосостояние людей», - объяснил свое поведение хоким Олотского района.