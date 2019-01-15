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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госкомконкуренции Узбекистана разделен на три независимых госоргана

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане упразднен Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Это утверждено указом главы государства Шавката Мирзиёева, подписанным на днях.

Согласно документу, также упраздняются два центра при Госкомконкуренции: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг и Центр по управлению государственными активами.

Вместо них создаются три независимых госоргана:

Антимонопольный комитет с функциями и полномочиями упраздняемого Госкомконкуренции в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

Агентство по управлению госактивами с функциями и полномочиями упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по управлению госактивами в части управления государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий;

Агентство по развитию рынка капитала с функциями и полномочиями упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг в части регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также Министерства финансов – в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.

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