Плита насмерть придавила двух рабочих из Узбекистана в Подмосковье

CA-NEWS (UZ) - В подмосковном Клину двое рабочих, выполнявших работы по реконструкции здания, попали под плиту. Мужчины скончались на месте происшествия. Об этом передает ТАСС.

«При проведении работ были зафиксированы нарушения техники безопасности. Погибшими оказались два гражданина Узбекистана», – рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.