Фильм таджикского режиссера удостоен награды Международного фестиваля в Китае

CA-NEWS (TJ) - Фильм таджикского режиссера Фирдавса Ниёзова «Бархурд» (Столкновение) получил награду Международного фестиваля короткометражных фильмов в Китае.

Как сообщает посольство Таджикистана в КНР, 11 – 13 января 2019 года в городе Вейфан провинции Шаньдун Китая состоялся Международный фестиваль короткометражных фильмов.

По данным источника, на фестивале были представлены более 2900 фильмов, среди которых 100 фильмов относились творчеству зарубежных режиссеров, передает Азия Плюс.

Режиссеры из Республики Таджикистан представили на фестиваль три фильма. Попав в десятку лучших фильмов фестиваля, фильм «Бархурд» таджикского режиссера Фирдавса Ниёзова членами жюри был удостоен награды.

Также в рамках фестиваля состоялся Форум режиссёров короткометражных фильмов, на котором был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам развития отрасли и дальнейшего развития сотрудничества.