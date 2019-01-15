В ближайшие дни в ряде регионов Монголии наступит резкое похолодание до - 45°С

CA-NEWS (MNG) - В ближайшие дни температура воздуха в ряде регионов Монголии понизится до минус 45 градусов, сообщает Xinhua News.

По предварительному прогнозу синоптиков, сильные морозы скоро охватят восточную часть центральных аймаков и западную часть западных аймаков. Температура воздуха опустится до минус 40-45 градусов по Цельсию.

Также ожидается усиление ветра и метели в восточной части Монголии, где расположены такие монгольские аймаки, как Дорнод и Дорноговь, граничащие с Китаем.

В связи с этим главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии предупредило граждан, особенно монгольских кочевников-скотоводов о необходимости принять дополнительные меры предосторожности.

По сообщению Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в 2018 году около 50% территории страны было покрыто снегом, в результате чего 66 сомонов в 12 аймаках пострадали от так называемого белого дзуда.

Белый дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не может найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Животноводство является основой экономики Монголии, поскольку почти 40% населения страны зависят от животноводства, как источника средств к существованию.