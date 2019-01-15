В Алматинской области пациент народного целителя умер после изгнания бесов

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области народного целителя, которого подозревают в причастности к смерти клиента, взяли под стражу. 28-летний пациент лекаря скончался 12 января в своём доме в Карасайской районе.Перед смертью знахарь пытался изгнать из него бесов, сообщил департамент полиции Алматинской области на своей странице в Facebook.

"При проведении судебно-медицинской экспертизы у 28-летнего мужчины обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами рёбер, а также ушиб лёгких, что могло стать причиной смерти. Полицейские задержали местного целителя, который мог оказаться причастным к нанесению тяжёлых травм потерпевшему и его последующей кончине", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что родные умершего не обращались в полицию с заявлением, однако уголовное дело всё равно возбудили, передает informburo.kz.

Досудебное расследование проводится по статье 106, часть 3, УК РК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть".

"В качестве подозреваемого в материалах расследования выступает 63-летний мужчина, занимающийся так называемой нетрадиционной медициной", – сообщили в полиции.

По данным следствия, к целителю молодого человека привели его родственники, так как посчитали, что в него вселились бесы, отчего он страдает уже три года. Лекарь "изгонял" их в течение пяти дней, что, вероятно, и стало причиной смерти.

"Задержанного целителя поместили в изолятор временного содержания", – отметили в пресс-службе.