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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле увеличен МРОТ на 300 процентов на фоне гиперинфляции

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в понедельник, 15 января, увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране на 300 процентов, передает Deutsche Welle.

Теперь он будет равняться 18 тысячам боливаров, что составляет около 6,7 доллара. На эти деньги можно купить немного базовых продуктов, например, упаковку яиц и килограмм говядины, отмечает агентство Reuters.

Повышение МРОТ произошло на фоне галопирующей инфляции в Венесуэле, которая в годовом выражении составляет порядка 1,7 млн процентов. По оценке Reuters, в таких условиях эффекта от нынешнего увеличения МРОТ хватит лишь на несколько дней.

Второй срок Мадуро

Николас Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в Венесуэле, 10 января официально заступил на второй президентский срок до 2025 года. Согласно официальным данным, на выборах в мае 2018 года он получил 68 процентов голосов. Явка избирателей составила менее 50 процентов. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро также Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Николаса Мадуро.

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