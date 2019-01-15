В апреле 2019 года в Ашхабаде пройдет международная медицинская конференция

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана 11 января состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 2 международной конференции высокого уровня «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями», которая состоится 9-10 апреля 2019 года в Ашхабаде. Об этом сообщает Turkmenportal.

На этой встрече приняли участие руководители ряда туркменских министерств и ведомств, представители дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, а также журналисты.

Было отмечено, что в конференции высокого уровня планируется участие специалистов из 53 государств, которые выступят с докладами о наработанном опыте по сокращению неинфекционных заболеваний и обсудят возможности его применения в других странах.

В работе форума также примут участие представители штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения, других учреждений ООН, а также международных правительственных и неправительственных структур.