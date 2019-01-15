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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане больничные листы планируют перевести в электронный формат

CA-NEWS (KZ) - Порядка 141 государственных слуг переведут в электронный формат. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, передаёт Bnews.kz.

«Планируется перевод в электронный формат 141 госуслуги, а по 447 госуслугам принимаются меры по сокращению сроков и документов. К примеру, планируется перевод в электронный формат выдачи так называемого больничного листа», - сообщил Даурен Абаев.

Всего на сегодняшний день порядка 61% государственных услуг доступны казахстанцам в электронном формате.

«На сегодняшний день реестр государственных услуг насчитывает 741 наименование. Из них 454 или 61% доступны в электронной форме. При этом 165 госуслуг доступны исключительно в электронном формате. Среди них почти половина - это лицензии и разрешительные документы, а также услуги по субсидированию предпринимательства. Это было сделано для исключения административных барьеров для бизнеса», - сообщил министр.

Он отметил, что за 2018 год были оцифрованы и переведены в электронный формат порядка 64 новых госуслуг. Это постановка на учёт периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий, регистрация лиц, нуждающихся в трудоустройстве, субсидирование развития племенного животноводства и многие другие.

Даурен Абаев подчеркнул, что на 2019 год регистрацию на портале e-GOV прошли более 8,5 млн казахстанцев, а за 2018 год оказано порядка 30 млн услуг.

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