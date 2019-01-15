Бывший КВНщик Хайрулло Мирсаидов: «Я покинул страну, чтобы обезопасить себя»

CA-NEWS (TJ) - Худжандский городской суд заочно осудил на 8 месяцев заключения журналиста и бывшего руководителя сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова. Худжандский суд вынес такое решение 11 января 2019 года, опираясь на заявление судебного исполнителя о том, что он без ведома покинул страну. Об этом «АП» рассказал сам Хайрулло Мирсаидов.

«Я действительно подписывал документы, которые запрещали мне без предупреждения покидать не только Таджикистан, но и город Худжанд, где я прописан», - отметил Мирсаидов.

По его словам, он уже третий месяц находится в Грузии, где проходит лечение.

Согласно решению суда, в рамках исправительных работ, он должен был найти работу, и в течение двух лет перечислять 20% своей зарплаты государству. Кроме того, до 15 декабря он должен был выплатить штраф в размере 80 тыс. сомони ().

«Прежде всего, я покинул страну, чтобы обезопасить себя (при этом он не уточнил, с чем связаны его опасения - АП). И за пределами Таджикистана у меня больше возможностей заработать деньги, чтобы оплатить штраф, чем в стране. 10 декабря я выплатил более 80 тыс. сомони ($8,4 тыс) штрафа», - сказал Мирсаидов.

По его словам, в настоящее время его адвокаты подготовили обращение в суд, чтобы опротестовать вынесенное решение.

Он также отметил, что собирается продолжить работу в сфере журналистики.

Напомним, против Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Суд над журналистом начался 8 июня 2018 года. Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата госсредств») и 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РТ.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал.

11 июля суд приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в присвоении или растрате государственных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе. После того, как его семья выплатила 124 тыс. сомони (более $12,6 тыс) в госбюджет – именно такой была определена сумма компенсации ущерба, который в соответствии с заключением следственных органов Мирсаидов нанес государству. После подачи кассации Хайрулло Мирсаидов был освобожден из зала суда 22 августа 2018 года.

Ранее в интервью «АП» Мирсаидов говори, что для восстановления истины, если понадобиться, он дойдет до Гаагского суда по правам человека.

«Согласно приговору горсуда и решению коллегии облсуда, я все еще считаюсь преступником, хотя и не преступил закон, я не согласен с этим, и в обязательном порядке обжалую их», - говорил он.