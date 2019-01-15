РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Источник: Экс-глава Хатлона сложит с себя полномочия сенатора в ближайшее время

CA-NEWS (TJ) - Бывший председатель Хатлонской области Давлатшох Гулмахмадзода в ближайшее время обязан сложить с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

Давлатшох Гулмахмадзода 14 января постановлением правительства Таджикистана был назначен главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, и согласно нормам законов страны, он не может занимать депутатское кресло любого ранга.

Гулмахмадзода, возглавлявший Хатлонскую область Таджикистана в течение последних пяти лет, 14 января указом президента был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

print
  • Супружеская пара утонула в автомобиле, свалившись в Большой Ферганский канал
  • Сотрудники ФСБ России выдворили в Узбекистан сторонника террористов
  • Узбекистан обыграл Туркменистан и досрочно вышел в плей-офф Кубка Азии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×