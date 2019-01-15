Япония и Россия договорились провести саммит лидеров

CA-NEWS (CA) - Министры иностранных дел Японии и России пришли к соглашению о том, что лидеры двух стран проведут встречу в Москве на следующей неделе, сообщает NHK World.



Таро Коно и Сергей Лавров беседовали в течение примерно четырех часов в российской столице 14 января.

В центре внимания их беседы стоял вопрос о подписании мирного договора, который будет включать в себя решение территориального спора по вопросу контролируемых Россией островов, о своем праве на которые заявляет Япония.

Выступая перед журналистами после встречи, Коно сказал, что он и Лавров провели серьезную дискуссию по этому вопросу с учетом твердого стремления лидеров двух стран положить конец территориальному спору.

По словам Коно, они договорились, что саммит премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина пройдет 22 января.

Коно также сказал, что он и Лавров, возможно, встретятся еще раз на полях международной конференции в Мюнхене в следующем месяце, чтобы проследить прогресс в ходе переговоров высокопоставленных представителей их министерств.

Коно сказал, что не может раскрыть подробности своей беседы с Лавровым, но он четко передал российскому министру позицию Токио по территориальному вопросу.

Глава японского МИДа признал, что между двумя странами по-прежнему существуют разногласия по этому вопросу, отметив при этом, что Япония приложит усилия к тому, чтобы найти общую позицию с Россией на переговорах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первым шагом в переговорах о мирном договоре с Японией станет признание Токио итогов Второй мировой войны и российского суверенитета над спорными островами.

Он подчеркнул, что война была завершена второго сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции.

По словам Лаврова, итоги войны должны оставаться неизменными, учитывая различные документы, включая Устав ООН и Сан-Францисский мирный договор.

Лавров заявил, что вопрос суверенитета над островами не обсуждается. Острова, подчеркнул министр, принадлежат России, и Москва не может допустить, чтобы в законодательстве Японии они назывались Северными территориями.

Также Лавров напомнил, что Россия не раз объясняла свою позицию по этому вопросу, что не вызывало протестов Токио.

Позднее министра иностранных дел Японии Таро Коно попросили прокомментировать слова Лаврова, однако он воздержался. По словам Коно, он верит, что Япония смогла изложить Лаврову все, что Токио собирался сообщить.

Россия контролирует четыре острова. Япония предъявляет свои права на них. Правительство Японии утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.