Чиновников Казахстана за новогодние подарки привлекли к административной ответственности

CA-NEWS (KZ) - Несмотря на ограничения и запреты, казахстанцы продолжают приносить подарки должностным лицам к праздникам. Сотрудники АДГСПК в конце прошлого года установили 3 факта незаконного дарения подарков на месте (2 торта двум сотрудникам Департамента статистики в северо-казахстанской области (СКО), денежное вознаграждение в количестве 2000 тенге ($30) сотруднику УГД в Карагандинской области). Виновных привлекли к административной ответственности, передает informБЮРО.
В декабре 2018 года представители Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) провели рейды во всех регионах и предотвратили незаконное дарение 129 подарков:
1. Шымкент – 52 подарка;
2. Алматинская область – 40;
3. Туркестанская область – 13;
4. Костанайская область – 8;
5. Павлодарская область – 6;
6. СКО – 4;
7. Атырауская область – 3;
8. Карагандинская область – 2;
9. Актюбинская область – 1.
Статистика незначительно улучшилась: во время аналогичных рейдов в декабре 2017 года АДГСПК предотвратило получение 156 подарков, на первом месте была так же южно-казахстанская область (ЮКО).
При этом в АДГСПК отмечают, что госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд.
За 2018 год чиновники добровольно сдали 1490 подарков (в 2017 году – только 361). В основном это книги, статуэтки, спиртные напитки, чай, настольные часы.
В преддверии новогодних праздников в фонд подарков стали также сдавать коробки и кульки с конфетами.
Некоторые государственные органы самостоятельно проводят профилактическую работу. Кадровая служба Министерства юстиции зафиксировала факт принятия подарков в виде 2 тортов сотрудницей в своем личном кабинете. Проводится служебное расследование.
Закон запрещает государственным служащим принимать подарки за исполнение своих функций. Нарушение предусматривает дисциплинарную, административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.