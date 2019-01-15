Чиновников Казахстана за новогодние подарки привлекли к административной ответственности

CA-NEWS (KZ) - Несмотря на ограничения и запреты, казахстанцы продолжают приносить подарки должностным лицам к праздникам. Сотрудники АДГСПК в конце прошлого года установили 3 факта незаконного дарения подарков на месте (2 торта двум сотрудникам Департамента статистики в северо-казахстанской области (СКО), денежное вознаграждение в количестве 2000 тенге ($30) сотруднику УГД в Карагандинской области). Виновных привлекли к административной ответственности, передает informБЮРО.

В декабре 2018 года представители Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) провели рейды во всех регионах и предотвратили незаконное дарение 129 подарков:

1. Шымкент – 52 подарка;

2. Алматинская область – 40;

3. Туркестанская область – 13;

4. Костанайская область – 8;

5. Павлодарская область – 6;

6. СКО – 4;

7. Атырауская область – 3;

8. Карагандинская область – 2;

9. Актюбинская область – 1.

Статистика незначительно улучшилась: во время аналогичных рейдов в декабре 2017 года АДГСПК предотвратило получение 156 подарков, на первом месте была так же южно-казахстанская область (ЮКО).

При этом в АДГСПК отмечают, что госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд.

За 2018 год чиновники добровольно сдали 1490 подарков (в 2017 году – только 361). В основном это книги, статуэтки, спиртные напитки, чай, настольные часы.

В преддверии новогодних праздников в фонд подарков стали также сдавать коробки и кульки с конфетами.

Некоторые государственные органы самостоятельно проводят профилактическую работу. Кадровая служба Министерства юстиции зафиксировала факт принятия подарков в виде 2 тортов сотрудницей в своем личном кабинете. Проводится служебное расследование.

Закон запрещает государственным служащим принимать подарки за исполнение своих функций. Нарушение предусматривает дисциплинарную, административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.