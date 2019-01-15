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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Буэнос-Айресе состоялись консультации между МИД Монголии и Аргентины

CA-NEWS (MNG) - В ходе очередных консультаций между внешнеполитическими ведомствами Монголии и Аргентины, состоявшихся 14 января в Буэнос-Айресе, стороны договорились реализовать 2 проекта по стабильному обеспечению сельскохозяйственных животных полноценным комбикормом в зимний период и эпизоотологическому мониторингу ящура, передает Montsame.

С монгольской стороны в консультациях приняла участие делегация во главе с госсекретарём МИД Д.Даваасурэном, аргентинскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Даниэль Раймонди.

Подчеркнув важность расширения и развития дружественных связей и сотрудничества между Монголией и Аргентиной, стороны договорились сотрудничать, прежде всего, в сферах сельского хозяйства, образования, культуры и спорта. Аргентина имеет богатый опыт совершенствования технологий производства молока, соблюдения ветеринарно-санитарных норм, иммунизации и экспорта говядины, отвечающей международным стандартам, и стране удалось полностью ликвидировать инфекционные заболевания животных.

Кроме того, аргентинская сторона выразила готовность оказать поддержку в подготовке специалистов испанского языка и кадров для сельскохозяйственного сектора. Стороны согласились с тем, что существует возможность для сотрудничества в области спорта путем обмена тренерами по футболу и дзюдо, и решили установить прямые отношения между профессиональными организациями.

Стороны будут стремиться к развитию туризма и расширению культурного обмена. Монгольская сторона сообщила, что в июле 2019 года планирует организовать ознакомительную поездку в Монголию для журналистов из некоторых стран Латинской Америки, и попросила включить в это турне представителей аргентинских СМИ.

Стороны также взаимно подтвердили свое намерение расширять и укреплять сотрудничество на международной и региональной арене, включая взаимодействие в рамках ООН и Форума по сотрудничеству между странами Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC).

В ходе встречи госсекретарь МИД Монголии Д.Даваасурэн и заместитель министра иностранных дел Аргентины Даниэль Раймонди подписали межправительственное соглашение между Монголией и Аргентиной о техническом сотрудничестве.

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