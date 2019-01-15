Кабул экстрадировал в Таджикистан сына экс-лидера «Джамаат Ансаруллах»

CA-NEWS (TJ) - Власти Афганистана экстрадировали в Таджикистан сына экс-лидера «Джамаат Ансаруллах», единственной террористической организации, основанной таджикскими боевиками, сообщает centralasian.org.



Группировка «Джамаат Ансаруллах» возникла в Пакистане в начале 1990-х годов и постепенно перебралась в Афганистан под командованием Амриддина Табарова, более известного как “Домулло Амриддин».

Об экстрадиции Саидджалолиддина Табарова, сына экс-лидера «Джамаат Ансаруллах», 14 января сообщил Шарофиддин Имомов, посол Таджикистана в Афганистане. По его словам, Кабул также передал таджикским властям 4 боевиков этой группировки. Передача лиц, обвиненных в терроризме и экстремизме, состоялась в рамках международных и двусторонних соглашений, подчеркнул таджикский дипломат.

Саидджалол и Абдуфаттох Табаровы, дети убитого в 2016 году лидера группировки «Джамаат Ансаруллах», были арестованы американскими военными в 2009 году. Все эти годы они содержались в тюрьме военной базы в Баграме. Почему второй сын Домулла Амриддина не был экстрадирован в Таджикистан – неизвестно.

Контроль над тюрьмой Баграм, находящейся почти в 50 километрах от Кабула, в 2013 году перешел к Афганистану в рамках соглашений о выводе американских войск. В 2016 году издание The Washington Post сообщило, что срок заключения Саидджалола и Абдуфаттоха Табаровых завершен, но они отказались вернуться в Таджикистан и решили остаться в тюрьме Баграм.

​Три года назад власти Таджикистана официально сообщили о гибели лидера группировки «Джамаат Ансаруллах» Амриддина Табарова.

«Джамаат Ансаруллах» - террористическая группировка, основанная таджикскими боевиками, которые откололись от «Исламского движения Узбекистана». Первые упоминания об этой организации появились в сентябре 2010 года, после нападения смертника на задние РУБОП города Худжанда. «Джамаат Ансаруллах» взяла на себя ответственность за это нападение.