Осужденной за кастрацию мужчины в Астане могут смягчить наказание

CA-NEWS (KZ) - Осужденной за кастрацию мужчины в Астане могут смягчить наказание. Об этом сообщил на пресс-конференции судья Есильского районного суда №2 Канат Тобагалиулы, передает «Казинформ».

«Время наказания было дано с отсрочкой, с учетом нахождения на иждивении несовершеннолетних детей. При этом, согласно законодательству, по истечению срока отсрочки суд может заменить на более мягкий вид наказания, либо направить на исполнение - отправить отбывать наказание в местах лишения свободы», - сказал Канат Тобагалиулы, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, весной прошлого года в Астане вынесли приговор по делу о кастрации мужчины его возлюбленной.

Уголовное дело рассматривалось в суде №2 Есильского района Астаны. Заседание суда проходило в закрытом режиме, по итогам пресс-служба суда сообщила, что женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами 3, 4 части второй ст. 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

Ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Однако в соответствии с уголовной статьей 74 «Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей» виновной отсрочено отбывание наказания на три года.

Общественный резонанс вызвал распространенный в интернете документ, согласно которому 36-летняя женщина из ревности кастрировала своего парня, после чего отвезла в больницу.