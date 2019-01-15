Фермеры таджикского Согда обеспокоены рекордным снижением цены на лук

CA-NEWS (TJ) - Фермеры Согдийской области обеспокоены рекордным снижением цены на репчатый лук. В этом сезоне урожай лука выдался щедрым, но, по словам дехкан, из-за низких цен они несут убытки, сообщает centralasian.org.



Шавкат Шарифов, фермер из Пенджикентского района, вместе с семьей много трудился, чтобы собрать весь урожай лука, но цена на него упала до такой степени, что получаемая прибыль не покрывает даже земельный налог. «Сейчас предприниматели продают наш лук по оптовой цене от 30 до 40 дирамов за килограмм. Такие цены не покроют всех наших расходов», - сетует фермер.

Другие наши собеседники из числа дехкан также столкнулись с подобной проблемой: предприниматели не дают им больше 30-40 дирамов за килограмм репчатого лука. Фермеры надеялись на повышение цены на лук зимой или экспорт продукции за рубеж, но цены так и не повысились, а тем временем часть лука портится на хранилищах из-за сырости и холода.

Камариддин Азизмуродов, председатель джамоата Лоика Шерали Пенджикентского района, подтвердил, что местные дехкане в прошлом году собрали хороший урожай репчатого лука, но из-за падения цены на эту продукцию рискуют остаться без прибыли.

​«В прошлом году посев озимых зерновых культур – пшеницы и ячменя – на богарных землях был запрещен, а цена на лук достигла 2 сомони (0,2 доллара) за килограмм, поэтому дехкане решили выращивать эту овощную культуру. Урожай выдался отличным, а вот цены снизились донельзя. По данным торговцев, оптовая цена лука в Душанбе достигает 70-80 дирамов. Только дорожные расходы составляют 30 дирамов. Поэтому у нас предлагают цену 30-40 дирамов, а дехкане хотят продавать, как и в прошлом году, по 1,5-2 сомони», - говорит собеседник.

Алишер Додобоев, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Согдийской области, сказал, что фермеры свободны в выборе выращиваемой культуры и ответственность за неурожай и убытки лежит также на них.

​«Мы лишь рекомендуем им выращивать ту или иную культуру, в зависимости от качества и состояния земли. А что лучше выращивать, решают они сами», - сказал собеседник. По его словам, никто не запрещает фермерам экспортировать репчатый лук за рубеж и только в 2018 году из Согда было экспортировано свыше 76 тонн лука.