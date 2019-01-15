В Ашхабаде прошла конференция, посвященная девизу года

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в Государственной академии художеств состоялось мероприятие, посвящённое девизу 2019 года – «Туркменистан – Родина процветания». К участию в научно-практической конференции были приглашены преподаватели и студенты творческого вуза, представители изобразительного искусства страны, сообщает Turkmenportal.

Вопросы развития культуры, формирования государственной идеологии, основанной на духовных ценностях туркменского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики, подчеркнули собравшиеся.

Как отмечается, творческая составляющая – неотъемлемая часть мероприятий года «Туркменистан – Родина процветания».

Девиз 2019 года привлекает внимание не только к современным достижениям Туркменистана, но также к глубинным пластам национального культурного наследия, позволяя представить его более широко и многогранно.

Смысловая направленность девиза «Туркменистан – Родина процветания» нашла отражение в тематической экспозиции, развёрнутой в галерее Академии художеств.

Студенты вуза представили стилистическую палитру современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В числе экспонируемых работ – живопись и графика, скульптуры малых форм, керамика, ювелирные украшения, гобелены и ковровые изделия, проекты начинающих архитекторов и дизайнеров.