В Самарканде впервые провели уникальную операцию на сердце

CA-NEWS (UZ) - Впервые в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре была проведена операция на открытом сердце.

Как пишет газета "Зарафшан", 14 января двум пациентам с врожденной сердечной недостаточностью успешно проведена операция на открытом сердце.

Эта сложная операция была проведена под руководством врачей Максуда Саидова и Икрома Маллаева, которые ранее работали в Московском научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева и в настоящее время работают в Самарканде.

По словам главного врача медицинского центра Маматкула Азизова, отделение детской кардиохирургии было создано в апреле 2018 года. Три врача - уроженцы Узбекистана, работавшие в Московском научном центре имени Бакулева, были приглашены на родину, для работы в новом центре.

Азизов отметил, что в прошлом году в Самаркандской области были зарегистрированы пациенты с врожденными пороками сердца, и 82 из них была проведена операция без вскрытия грудной клетки.

«В ближайшее время в этом отделении планируется проведение ещё 10 подобных уникальных операций у детей», - отмечается в сообщении.