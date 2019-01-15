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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии

CA-NEWS (CA) - Сразу восемь аэропортов Германии 15 января, охвачены забастовкой 23 тысяч сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi, сообщает Deutsche Welle.

В полночь стачка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратил работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле - с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте (Веймаре) - с 6:00 до 22:00.

Одна из самых масштабных забастовок трудящихся в Германии

Нынешняя забастовка в аэропортах - одна из самых масштабных в стране. "Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована ", - предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

По данным организации, от стачки пострадают как минимум 220 000 авиапассажиров. В одном лишь Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5000 сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба эксплуатирующего предприятия Fraport.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. По действующему тарифному соглашению час работы оплачивается 17,60 евро.

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