Прокуратура Алматы отсудила у Бахыта Ибрагима и нефтяных компаний долги Bank RBK

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Алматы в интересах ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", которая управляет токсичными активами Bank RBK, отсудила у нефтяных компаний и экс-акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима долги за кредиты, сообщает informburo.kz.



Бостандыкский районный суд Алматы частично удовлетворил иск прокуратуры к ТОО "Eurasia Gas Group", ТОО "Тетис Арал Газ" ,ТОО "Аральский нефтяной терминал", Осинину Фёдору Владимировичу, Скрипке Александру Витальевичу и Абрамову Александру Исааковичу.

Суд взыскал в пользу DSFK с Eurasia Gas Group 2,98 млрд тенге ($7,9 млн). Это сумма задолженности по кредитному соглашению. Также суд решил:

"Взыскать в солидарном порядке с ТОО "Eurasia Gas Group", Абрамова Александра Исааковича, Осинина Фёдора Владимировича, Скрипки Александра Витальевича в пользу ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" – 10,8 млн долларов, задолженность по соглашению об открытии кредитной линии", – сказано в решении суда.

Суд обратил взыскание на залоговое имущество в виде:

- 950 млн тенге ($2,5 млн), поступающие в собственность Eurasia Gas Group в будущем, по договору поставки нефтепродуктов, заключённому между ним и ТОО"Азия ИнвестОйл";

- 13,9 млрд тенге ($36 млн), поступающие в собственность Eurasia Gas Group в будущем, по договору поставки, заключённому между ним и АО "Конденсат";простых акций компании Tethys Petroleum Limited в количестве не менее 215 млн простых акций на сумму 9,26 млрд долларов, поступающие в собственность Eurasia Gas Group в будущем;

- дизельного топлива зимнего и летнего (ДТ-3-К5) в количестве 21 600 тонн летнего и 3500 тонн зимнего, которые поступят в будущем по договору поставки нефтепродуктов, заключённому между Eurasia Gas Group и Olisol Petroleum Limited.

Решение суда не вступило в силу и подлежит обжалованию в вышестоящей инстанции.

Также в октябре прокуратура в интересах ДСФК отсудила у Бахыта Ибрагима и ТОО "Aspan Air" 38,3 млн долларов.

По материалам дела Bank RBK 22 мая 2015 года открыл кредитную линию в размере 55 тысяч долларов сроком до 22 мая 2022 года, с уплатой вознаграждения из расчёта 11% годовых для ТОО "Aspan Air".

Бахыт Ибрагим выдал 1 сентября 2016 года гарантийное обязательство, также были заложены самолёт Embraer-135 BJ 2011 года выпуска и вертолёт Eurocopter EC 135 P2+ 2009 года выпуска, которые принадлежат Aspan Air.

Представитель ответчика просил суд отказать в иске. Бостандыкский районный суд Алматы удовлетворил требования городской прокуратуры.

"Взыскать в солидарном порядке с ТОО "Aspan Air", Ибрагим Бахыта Жасұзақұлы в пользу ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" сумму задолженности в размере 38 324 385 долларов и в доход государства судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 417 433 042 тенге ($1,1 млн)", – сказано в решении суда.

DSFK в конце февраля 2018 года отсудило у Жомарта Ертаева более 10 млн тенге ($26 тыс.) долга, а в ноябре потребовало у суда отменить это решение, но ей отказали.

В ноябре 2018 года DSFK сообщила об очередном досрочном обратном выкупе облигаций на сумму 700 млн тенге ($1,8 млн). Оставшиеся облигации на сумму 335 млрд тенге ($883 тыс.) выкуплены квазигосударственными компаниями и Нацбанком.

Специальную финансовую компанию DSFK в Караганде создал Владимир Ким – фактически единственный акционер АО "Bank RBK".