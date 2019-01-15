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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркестанской области расследуют изнасилование подростка пятилетней давности. Подозреваемый был полицейским

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области больше четырёх лет расследуется дело об изнасиловании несовершеннолетнего, где подозреваемым выступает бывший полицейский (на тот момент был в должности), сообщает informburo.kz.

О затянувшемся деле рассказала в Facebook адвокат Айман Умарова.

"Он (подозреваемый. – Авт.), будучи полицейским, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летнего подростка, потом об этом рассказал своему приятелю, который тоже насиловал подростка, а супруга полицейского требовала у юноши купить украшение в обмен на молчание, что никому не расскажет о том, что её муж насиловал его", – сообщается в посте.

Адвокат пояснила informburo.kz, что мужчина, который подозревается в изнасиловании подростка, работал в полиции в Сарыагашском районе ЮКО (на тот момент). По её словам, только после того, как мальчик попытался совершить суицид, его родители узнали обо всём произошедшем и подали заявление в полицию.

"Согласно госэкспертизе, у подростка и полицейского выявлены одинаковые венерические заболевания. Есть записи разговоров, как они шантажировали его (мальчика. – Авт.)", – отметила Айман Умарова.

Факт изнасилования зарегистрировали 15 сентября 2015 года в Едином реестре досудебных расследований ДВД Южно-Казахстанской области. Расследование проводится в отношении сотрудника полиции ЮКО, который был уволен в 2016 году, сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

"В настоящее время следственное управление департамента полиции Туркестанской области проводит досудебное расследование по статье 121 Уголовного кодекса РК – "Насильственные действия сексуального характера. Данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что на днях дело будет направлено в суд.

Также 15 января департамент полиции Шымкента сообщил, что в городе задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Им оказался житель Алматы. Причастность задержанного к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и самой потерпевшей.

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