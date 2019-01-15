Нацбанк Казахстана применил к банкам более 55 санкций и ограниченных мер воздействия

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк РК провёл мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг за IV квартал 2018 года, сообщает abctv.kz.
За IV квартал 2018 года наиболее часто допускали нарушения: АО ForteBank, ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк «ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Казпочта». Так, за указанный период регулятор применил 56 санкций и ограничительных мер воздействия.
Так, за указанный период регулятор применил 56 санкций и ограничительных мер воздействия. В частности: 23 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов; 33 ограниченных меры воздействия в виде письменных предписаний. Результаты проведённого анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются условия: обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов.
За IV квартал 2018 года наиболее часто допускали нарушения: АО ForteBank, ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк «ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Казпочта».
Подробнее: https://abctv.kz/ru/last/nacbank-rk-primenil-k-bankam-bolee-55-sankcij-i-ogranichenn
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на abctv.kz
В частности: 23 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов; 33 ограниченных меры воздействия в виде письменных предписаний. Результаты проведённого анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются условия: обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов. По порядку обслуживания банковского займа у банков выявлены нарушения, касающиеся: – невыполнения обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами; – утери оригиналов документов по договору банковского займа из кредитного досье; – предоставления недостоверных сведений по заёмщику в кредитное бюро; – отсутствия согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нём в кредитное бюро; – получения кредитного отчёта по клиенту банка без его согласия; – неуведомления заёмщика о наличии просрочки исполнения обязательств по договору, о необходимости внесения платежей и о последствиях невыполнения заёмщиком обязательств; – нарушения сроков предоставления заёмщику сведений о задолженности и информации о распределении поступающих денег в счёт её погашения по договору банковского займа; – неполного рассмотрения обращения заявителя в части непредоставления пояснений о возникновении задолженности по займу; – непредоставления заёмщику расчёта годовой эффективной ставки вознаграждения; – несоблюдения внутренних документов банка по вопросам обслуживания банковского займа; – нарушения порядка бухгалтерского учёта залогового имущества. По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся: – исполнения указания по платежу и (или) переводу денег в случаях наличия оснований для отказа в исполнении указания; – несвоевременного исполнения указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платёжных системах; – нарушения порядка осуществления расходных операций, а также безакцептного списания по банковскому счёту. По порядку обслуживания банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся: – необоснованного перечисления денег с текущего счёта клиента банка на банковский счёт третьего лица; – необоснованной блокировки платёжной карточки клиента; – увеличения в одностороннем порядке комиссии по оказываемым платёжным услугам; – отсутствия камеры видеонаблюдения в банкомате. За IV квартал 2018 года по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг следующие банки допустили наибольшее количество нарушений (пять и более): АО ForteBank, ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк «ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Казпочта». Так, АО ForteBank» вынесено шесть письменных предписаний, нарушения банка связаны с вопросами обслуживания банковского счёта и банковского займа, а также наложено четыре административных штрафа, из которых два – за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро и два – за невыполнение обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами. АО «Банк «ЦентрКредит» вынесено пять письменных предписаний за нарушение порядка обслуживания банковского займа, а также вынесено два административных штрафа за предоставление недостоверных сведений по клиенту в кредитное бюро.