Нацбанк Казахстана применил к банкам более 55 санкций и ограниченных мер воздействия

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк РК провёл мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг за IV квартал 2018 года, сообщает abctv.kz.

За IV квартал 2018 года наиболее часто допускали нарушения: АО ForteBank, ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк «ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Казпочта». Так, за указанный период регулятор применил 56 санкций и ограничительных мер воздействия.

Так, за указанный период регулятор применил 56 санкций и ограничительных мер воздействия. В частности: 23 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов; 33 ограниченных меры воздействия в виде письменных предписаний. Результаты проведённого анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются условия: обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов.