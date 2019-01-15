Перед визитом Мирзиёева в Европу в Узбекистане заработали Facebook и YouTube

CA-NEWS (UZ) - С 14 января по настоящее время в Узбекистане отмечают возобновление работы соцсетей Facebook, YouTube и Вконтакте.

Как уже высказались многие пользователи, ранее блокированные в Узбекистане популярные мессенджеры и видеохостинг работают без подключения VPN-приложений и прокси-серверов (анонимайзеров).

О безпроблемном доступе в соцсетях уже высказались потребители всех интернет-провайдеров страны, что свидетельствует о том, что доступ к соцсетям был закрыт одновременно со всех провайдеров. На фоне этого население страны делилось друг с другом адресами VPN и прокси-сайтов, научившись пользоваться ими.

В тоже время, следует отметить, что в крупных информационных государственных агентствах страны и министерствах Facebook и YouTube почти всё это время продолжали открываться без каких-либо VPN и анонимайзеров.

Проблемы с открытым доступом в Facebook начались в Узбекистане в сентябре прошлого года. Позже перестали перестал открываться YouTube.

Отметим, что 20-22 января намечается визит президента Шавката Мирзиёева в Германию. Некоторые пользователи выразили мнению, что нынешнее послабление связано именно с этим событием.