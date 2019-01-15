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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголбанк выпустил специальные юбилейные серебряные монеты

CA-NEWS (MNG) - По случаю 95-годовщины учреждения банковской и финансовой системы в Монголии, Монголбанк (Банк Монголии) пополнил свою коллекцию серебряными монетами, передает Montsame.

Банк выпустил 1 унцию и 5 унций серебряных монет 999 пробы, названных «Монголбанк 95», одна из которых ознаменовывает национальные банкноты со времен монгольской революции в 1921, в то время как на другой монете номер «95» означает дату основания банка в 1924.

Кроме того, Монголбанк выпустил монету «Mongol Bodon» (монгольский кабан) для коллекции «12 знаков животных». «Mongol Bankhar» - первая монета из этой коллекции, была выпущена по случаю года Собаки в 2018 году. 1 унция Mongol Bodon является монетой 999 пробы из чистого серебра и 38,61 см в диаметре.

Банк Монголии выпустил свои первые юбилейные монеты, сделанные из золота, серебра, меди и никеля в 1971 году по случаю 50-годовщины монгольской революции в 1921.

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