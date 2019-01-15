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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане появится комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг

CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сегодня, 15 января, на заседании правительства сообщил о создании нового комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, передает BNews.kz.

Министр подчеркнул, что новый комитет будет контролировать качество и безопасность товаров и услуг, оказывающих влияние на здоровье человека, качество медицинских услуг, по надзору в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая контроль за соблюдением предельных розничных цен в аптеках, а также по надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все организационные мероприятия по созданию комитета планируют завершить в апреле 2019 года.

Кроме того, Елжан Биртанов отметил, что мониторинг безопасности продукции в Казахстане проводится ежемесячно.

«В 2018 году закупом было охвачено порядка 70 тыс. проб продукции, 9 тыс. 740 из которых не отвечали требованиям технических регламентов по соблюдению производителями правил маркировки - 69%, соответствию показателей безопасности - 23,5%, и по физико-химическим показателям - 7,2%», - добавил министр.

При этом, основной объём несоответствующей продукции - 66% приходится на импортную продукцию, а 34% - на продукцию отечественных производителей.

Отмечается, что ранее президент Казахстана предложил создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг, который должен сконцентрироваться на безопасности продуктов питания, медицинских препаратов, питьевой воды, детских игрушек.

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