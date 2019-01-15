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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Исламское государство» захватило город в Нигерии

CA-NEWS (CA) - Боевики подразделения «Исламского государства» захватили северо-восточный город Ранн в Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По их словам, правительственные силы бежали во время атаки ИГ вместе с жителями города. Боевики поджигали дома, отметили собеседники издания.

«Террористы вторглись в Ранн и захватили его, наши ребята отступают», – рассказал в разговоре с Reuters военный источник.

Ранее ИГ захватило нигерийский город Бага, на прошлой неделе в результате контрнаступления правительственные войска смогли отбить его. Однако действия нигерийских военных не остановили повстанцев, говорят источники Reuters, армия потеряла инициативу, погибли сотни солдат, правительственная армия деморализована и испытывает недостатки вооружения.

В Ранне, по данным Международной организации по миграции, находились около 35 тыс. временных переселенцев, передает AFP.

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