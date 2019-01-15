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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские сумоисты из Японии планируют построить в Улан-Баторе детскую больницу

CA-NEWS (MNG) - Монгольские сумоисты, выступающие в профессиональном сумо в Японии, начинают реализацию проекта по строительству детской больницы в Монголии, сообщает Монголия Сейчас.

Инициатором проекта выступает известный сумоист Хакухо М.Даваажаргал. На строительство больницы потребуется около $4 млн.

Единственная проблема – для новой детской больницы нужен земельный участок, выделить который должны власти Монголии.

Профессиональные сумоисты пользуются огромным авторитетом в Японии и многие японские бизнесмены выразили желание оказать поддержку работе, которую начинают монгольские сумоисты.

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