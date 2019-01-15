Монгольские сумоисты из Японии планируют построить в Улан-Баторе детскую больницу

CA-NEWS (MNG) - Монгольские сумоисты, выступающие в профессиональном сумо в Японии, начинают реализацию проекта по строительству детской больницы в Монголии, сообщает Монголия Сейчас.

Инициатором проекта выступает известный сумоист Хакухо М.Даваажаргал. На строительство больницы потребуется около $4 млн.

Единственная проблема – для новой детской больницы нужен земельный участок, выделить который должны власти Монголии.

Профессиональные сумоисты пользуются огромным авторитетом в Японии и многие японские бизнесмены выразили желание оказать поддержку работе, которую начинают монгольские сумоисты.