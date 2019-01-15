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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане за год провели 114 операций по трансплантации органов

CA-NEWS (TJ) - За прошлый год 104 пациентам была пересажена почка, а 10 пациентам пересадили ткани печени.

Все операции проходили в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей Таджикистана, сообщает пресс-центр Минздрава РТ.

Также отмечается, что на базе центра работает отделение по трансплантации костного мозга, где уже оперировали 7 пациентов.

«За 7 лет операцию по трансплантации органов в Центре прошли также 77 иностранцев: 27 граждан Азербайджана, 21 гражданин Кыргызстана, 16 граждан Израиля и других стран», отмечает пресс-центр.

Государственное учреждение Национальный научный центр по трансплантации человеческих органов и тканей был открыт в Душанбе в мае 2011 года. Закон РТ «О трансплантации органов и тканей человека» был принят в июле 2007 года.

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