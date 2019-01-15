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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пенджикенте двое местных жителей попали под лавину

CA-NEWS (TJ) - В горах в окрестностях села Рогич сельского джамоата Могиён города Пенджикент на севере Таджикистана двое местных жителей попали под лавину. Лавина накрыла 20-летнего Масихо Орзуева и 30-летнего Абдушафеъ Тиллоева 14 января, когда они ходили в гору для сбора дров. Тело Абдушафеъ Тиллоева уже нашли, но поиски Масихо Орзуева еще продолжаются.

Как сообщил сайту «Ахбор» источник в администрации города Пенджикент, 14 января два жителя труднодоступного горного села Рогич сельского джамоата Могиён попали под лавину. По словам собеседника «Ахбор», трагедия случилась в горах примерно в 4,5 километрах от села Рогич.

20-летний Масихо Орзуев и 30-летний Абдушафеъ Тиллоев 14 января ходили в горы для сбора дров, но лавина накрыла их.

Источник в администрации Пенджикента рассказал, что для поисков привлечены сотрудники местного отдела чрезвычайных ситуаций, милиции, а также добровольцы из числа местного населения. К операции привлекли и спасателей из центра Согдийской области.

Рогич расположен примерно в 75-80 километрах от города Пенджикент в горной труднодоступной местности. Это село не раз был объектом нападения диких животных, в основном волков и медведей, на жителей и их скот. Летом 2018 года, по словам жителей Рогича, несколько голов их рогатого скота подверглись нападению медведей.

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