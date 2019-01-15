РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Поездка президента Туркменистана в Овадандепе оставила население без услуг такси, а таксистов без заработка

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане посещение главы государства строящегося инфраструктурного объекта на несколько дней лишило жителей Ашхабада и пригорода услуг иногородних такси, а таксистов заработка, передает Азатлык.

8 января накануне визита Гурбангулы Бердымухаммедова на завод по производству бензина в Овадандепе, разогнали все частные междугородние такси находящиеся в пригороде Ашхабада в местечке Чоганлы и закрыли въезд в столицу на 3 дня.

Гурбангулы Бердымухамедов 10 января посетил строящийся завод по производству бензина из природного газа в селе Овадандепе Ахалского велаята. Запуск нового предприятия планируется в нынешнем году.

В связи с продолжающимся дефицитом авиа и железнодорожных билетов в стране, автомобильный транспорт, в том числе иногородние такси, курсирующие между областями, являются единственным доступным видом транспорта для подавляющей части населения. При этом частные водители или неофициальное такси пользуются наибольшей популярностью из-за дешевизны.

В течение нескольких лет такси с областными номерами в столицу Туркменистана не пропускают.

Ограничение транспортного движения в городах и между населенными пунктами, в том числе запрет на въезд в города и перекрытие улиц в Туркменистане носит систематический характер и в основном связан с поездками главы государства, а также крупными мероприятиями в общественно-политической жизни страны. Это создаёт большие трудности для населения.

print
  • Таджикистанец пытался вывезти из Челябинска около $15 тыс.
  • «Казахский» инсулин в Узбекистан попадает благодаря коррупционной системе, - журналистское расследование
  • Жилье в Душанбе немного подорожало
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×