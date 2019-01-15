Поездка президента Туркменистана в Овадандепе оставила население без услуг такси, а таксистов без заработка

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане посещение главы государства строящегося инфраструктурного объекта на несколько дней лишило жителей Ашхабада и пригорода услуг иногородних такси, а таксистов заработка, передает Азатлык.

8 января накануне визита Гурбангулы Бердымухаммедова на завод по производству бензина в Овадандепе, разогнали все частные междугородние такси находящиеся в пригороде Ашхабада в местечке Чоганлы и закрыли въезд в столицу на 3 дня.

Гурбангулы Бердымухамедов 10 января посетил строящийся завод по производству бензина из природного газа в селе Овадандепе Ахалского велаята. Запуск нового предприятия планируется в нынешнем году.

В связи с продолжающимся дефицитом авиа и железнодорожных билетов в стране, автомобильный транспорт, в том числе иногородние такси, курсирующие между областями, являются единственным доступным видом транспорта для подавляющей части населения. При этом частные водители или неофициальное такси пользуются наибольшей популярностью из-за дешевизны.

В течение нескольких лет такси с областными номерами в столицу Туркменистана не пропускают.

Ограничение транспортного движения в городах и между населенными пунктами, в том числе запрет на въезд в города и перекрытие улиц в Туркменистане носит систематический характер и в основном связан с поездками главы государства, а также крупными мероприятиями в общественно-политической жизни страны. Это создаёт большие трудности для населения.