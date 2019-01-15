Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

15 января Медведев приехал на Aurus для выступления на Гайдаровском форуме, который проходит в здании РАНХиГС в Москве. «[Сегодня] поездка не первая, но председатель правительства начал использовать автомобиль в новом году. [Aurus] будет основной машиной», — рассказал Осипов.

Путин впервые появился в Aurus на своей инаугурации в мае.

Aurus — лимузин проекта «Кортеж», которым занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» совместно с компанией Sollers. Проект был запущен в феврале 2014 года, также планируется создание внедорожника, седана и минивэна. После начала серийного производства лимузин в минимальной комплектации будет стоить около 6–7 млн руб., рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Путин впервые появился в Aurus на своей инаугурации в мае.



Aurus — лимузин проекта «Кортеж», которым занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» совместно с компанией Sollers. Проект был запущен в феврале 2014 года, также планируется создание внедорожника, седана и минивэна. После начала серийного производства лимузин в минимальной комплектации будет стоить около 6–7 млн руб., рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



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