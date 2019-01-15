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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году Монголия импортировала 637 тонн лапши быстрого приготовления

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году Монголия импортировала 637 тонн лапши быстрого приготовления из 5 стран мира, передает Xinhua News.

За указанный период расходы на импорт лапши быстрого приготовления в денежном выражении составили $1,9 млн.

При этом монгольские врачи отмечают, что на сегодняшний день в Монголии рак желудка занимает 2 место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это напрямую связано с употреблением фаст-фудов и лапши быстрого приготовления в ежедневном пищевом рационе питания. В них содержится обильное количество жира, соли и ароматизаторов, что приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта», - добавили они.

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