В Карагандинской области умер инспектор «Охотзоопрома», избитый браконьерами

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области инспектор «Охотзоопрома» Ерлан Нургалиев умер, не приходя в сознание. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ. Похороны состоятся 18 января в селе Баршино.

Напомним, что на него и его напарника напали браконьеры. Их инспекторы обнаружили недалеко от озера Тенгиз в Карагандинской области. Браконьерами были отстреляны пять сайгаков.

При преследовании браконьеров, одна из автомашин инспекторов забуксовала и отстала. Экипаж второй машины с инспекторами Ницык П.А. и Нургалиевым Е.Б. продолжили преследование, пытаясь задержать браконьеров, производивших отстрел сайгаков.

Браконьеры передвигались на двух автомашинах марки Toyota Land Cruiser серебристого и белого цветов. При этом браконьеры угрожали оружием из окон автомашин, направляя его в сторону инспекторов.

В ответ на это инспекторы применили служебное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух. Ими также была предпринята попытка остановки автомашины браконьеров выстрелами в колеса. Через какое-то время им удалось догнать одну из преследуемых автомашин, из которой вышли три человека спортивного телосложения с оружием.

Браконьеры оказали активное сопротивление и избили инспекторов Ницык и Нургалиева. Инспектор Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился на искусственной вентиляции легких в состоянии комы в городской больнице №1 Астаны.

Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц». Предприятие «Охотзоопром» оказывает всестороннюю помощь пострадавшим. Также коллектив предприятия принял решение о перечислении пострадавшим денежных средств в размере однодневной заработной платы.

На сегодня личный состав Нуринского РОВД Улытауского района ориентирован на перехват браконьеров.