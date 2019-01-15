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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В автобусах Костаная внедряют электронный способ оплаты

CA-NEWS (KZ) - В Костанае внедряют электронную оплату за проезд в общественном транспорте. В тестовом режиме работают 6 автобусов, передает Bnews.kz.

Теперь пассажиры расплачиваются, а на монитор выводится остаток баланса проездного билета. Итоги пилотного проекта подведут в конце января. После этого во всех автобусах установят электронную систему оплаты.

Картами смогут рассчитываться дети, пенсионеры и инвалиды. Для них сохранятся действующие скидки на проезд.

«Кто будет платить карточкой, у того будет цена занижена. Точнее, будет возвращаться какой-то процент тем, кто пользуется карточкой. Планируем реализовывать карточки у самих водителей автобусов, на авто и ж/д вокзалах. Также планируем обеспечить карточками школьников через отделы образования, и кто имеет льготный проезд – через отделы социальной защиты», - рассказал заведующий сектором пассажирского транспорта и автодорог акимата города Костанай Нуралы Есергепов.

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