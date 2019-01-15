Суд в Гааге оправдал бывшего президента Кот д'Ивуар

CA-NEWS (CA) - Международный уголовный суд в Гааге признал невиновным в преступлениях против человечности бывшего президента Кот д'Ивуар Лорана Гбагбо, сообщает Би-би-си.



Обвинения против бывшего президента были выдвинуты в связи с волной насилия, охватившей Кот д'Ивуар после выборов в 2010 году, в результате которой погибли три тысячи человек. Еще полмиллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Гбагбо был задержан в 2011 году в президентском бункере при помощи французских войск и миротворцев ООН, которые поддерживали избранного президента Алассана Уаттара, чью победу на выборах Гбагбо отказывался признавать.

Лоран Гбагбо стал первым бывшим лидером страны, представшим перед судом в Гааге.

Суд постановил, что Гбагбо не виновен, так как обвинение не смогло представить достаточных доказательств, и объявил, что Гбагбо должен быть немедленно освобожден.