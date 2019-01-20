17 лет лишения свободы получил пенсионер из Астаны за развращение 8-летней внучки

CA-NEWS (KZ) - 17 лет лишения свободы получил пенсионер из Астаны за развращение 8-летней внучки, передает Kazakhstan Today.

66-летний пенсионер прошлым летом часто оставался со своей внучкой дома один. Он насильно заставлял ребенка смотреть кино для взрослых, а после начал к ней приставать. О странных "кинопоказах" и "действиях" со стороны близкого родственника девочка рассказала родителям.

Мать девочки простила своего свекра, но его мольбы о пощаде в суде не помогли. Собранных за полгода улик оказалось достаточно, чтобы изверга осудили по статье "За развращение малолетних" и вынесли суровый приговор.

"Назначить 17 лет лишения свободы. Срок наказания исчислять со дня заключения, а именно с 11 августа 2018 года", - сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Кажымукан Мекемтас.

Помимо тюремного срока пенсионеру придется выплатить около 80 тыс. тенге ($210) в фонд компенсации потерпевшим, а также около 1 млн тенге ($2635) на возмещение процессуальных издержек. Он также в принудительном порядке пройдет амбулаторно курс лечения у психолога. Свой срок он будет отбывать в учреждении максимальной безопасности.