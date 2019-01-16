Впервые за шесть месяцев ООН доставила продовольствие в труднодоступные районы на западе Йемена

CA-NEWS (CA) - Всемирная продовольственная программа (ВПП) впервые с июля 2018 года доставила продукты питания в труднодоступные районы Йемена в окрестностях портового города Ходейда на побережье Красного моря, передает Служба Новостей ООН.



«Впервые с момента активизации вооруженных столкновений в июне 2018 года ВПП смогла доставить помощь в труднодоступные районы Эт-Тухейте и Дарахими», - заявил пресс-секретарь ВПП Эрве Верхусел на брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что груз удалось завезти благодаря частичному прекращению огня в рамках договоренностей между силами правительства и повстанцами-хуситами.

Речь идет о договоренностях, достигнутых на переговорах по Йемену, которые прошли 12-13 декабря в Швеции. Они призваны положить конец многолетнему конфликту, приведшему к катастрофическим последствиям для населения Йемена. В переговорах - первых за последние два года - приняли участие представители правительства президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, пользующегося поддержкой международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, а также делегация повстанцев-хуситов.

Помощь в отдаленные населенные пункты отправляли со складов в городе Ходейда, который находится под контролем хуситов, и в городе Адене, контролируемом правительством.

«К настоящему времени в эти районы было доставлено 3 334 тонны продовольствия», - отметил пресс-секретарь УВКБ. В общей сложности продуктовые пайки, рассчитанные на два месяца, получили более восьми тысяч семей в Эт-Тухейте и 2 600 семей в Дарахими. Это первая партия гуманитарной помощи, доставленная туда с июля, когда были обстреляны зафрахтованные ВПП грузовики.

В ближайшие несколько недель ВПП планирует оказать помощь 12 миллионам жителей Йемена, которые находятся на грани голода. С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, которые поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и шиитскими мятежниками из числа хуситов, захвативших власть в столице Сане. Спустя четыре года с начала вооруженного конфликта Йемен лежит в руинах, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, 20 миллионов йеменцев недоедают.

В рамках договоренностей, достигнутых в Швеции, создан Координационный комитет по передислокации. Он следит за соблюдением режима прекращения огня и отводом войск, а также способствует налаживанию гуманитарных поставок. На переговорах по Йемену было решено передать порт Ходейда под управление ООН. Кроме договоренностей по Ходейде, участники консультаций согласовали пути разрядки ситуации в Таизе. В ООН выразили надежду, что намеченные шаги позволят открыть гуманитарные коридоры и облегчат проведение работ по разминированию.

Портовый город Ходейда стал одним из эпицентров ожесточенных боев. При этом именно через этот порт поступает более 70 процентов всех грузов с гуманитарной помощью.