Почему внимание мировых крипловалютчиков приковано к Монголии?

CA-NEWS (MNG) - Монголия стала одной из немногих благоприятных стран мира для повышения дохода и прибыли добытчиков биткоина, передает Монголия Сейчас.

Как известно, для добычи биткоина необходимо огромное количество электроэнергии. А стоимость электроэнергии в Монголии по сравнению с Японией и Китаем намного дешевле. Холодный климат Монголии, не имеющей выхода к морю, помогает охладить оборудование, что все больше привлекает внимание добытчиков криптовалюты к Монголии.

Японская компания «Ginco», центр которой располагается в Японии, в октябре 2018 года запустила 2 крупных майнинговых объекта (Ginco Mongol) в Улан-Баторе. Ginco Mongol объявил недавно о планах увеличить количество единиц майнингового оборудования на своих объектах с 600 до 1600 штук к концу текущего года.

По словам исполнительного директора «Ginco Mongol» Юума Фурубаяаши: «Компания планирует открыть ремонтно-сервисный центр для устранения неполадок и повреждений, возникающих в процессе майнинга биткоина».

В марте 2019 года что начнет функционировать монгольская криптовалютная биржа AIS-X (эксплуатируемая компанией National Investment Exchange LLC).

На данный момент азиатские криптобиржи проводят масштабное расширение штата. Три финансовых учреждения вступили в партнерские отношения с AIS-X. Первым стал Национальный инвестиционный банк Монголии (“NI BANK”), сообщает ARD.

Благодаря партнерству с NI BANK клиенты AIS-X смогут вносить и снимать средства по всему миру, а также получат возможность управлять срочными депозитами с высоким процентом (например, USD, EUR, MNT, CNY и JPY).

20 марта 2018 года в Улан-Баторе была официально запущена новая криптовалюта «Тоскойн», превосходящая Биткойн в 10 раз.

Название криптовалюты образовано от монгольского слова «Тос», что означает «масло». Масло всегда было для монголов символом благополучной жизни. Инициатором этого названия были японцы, знающие монгольский язык.

Представители 5 стран: Японии, России, Китая, Южной Кореи и Монголии создали Азиатскую криптовалютную Ассоциацию (Asian Cryptocurrency and Blockchain Enterprises Association). Президентом Азиатской криптовалютной Ассоциации был избран бывший монгольский борец сумо «Кёкушюзан» Д.Батбаяр.

В Тоскойн, новую криптовалюту, в первую очередь инвестировали такие крупные компании как японские «Тойота» и «Хюндай», «Самсунг» из Южной Кореи.

В апреле 2018 года глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оптимистично высказалась относительно цифровых денег и технологии блокчейн в блоге на официальном сайте организации. Как сообщает РБК, директор МВФ отметила, что криптовалюты позволяют быстро и дешево переводить любые суммы, а зарубежные переводы проходят за секунды.

Специалист добавила, что криптовалюты приведут к «диверсификации финансового ландшафта». Это улучшит баланс «между централизованными и децентрализованными поставщиками услуг и финансовой экосистеме, которая будет более эффективной и потенциально более надежной в противодействии угрозам».

14 марта 2018 года Кристен Лагард заявила об опасности криптовалют, так как они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма.