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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Природный газ из Узбекистана доставляется в дома жителей Душанбе

CA-NEWS (TJ) - С начала года природным газом из соседнего Узбекистана начали пользоваться сотни семей душанбинцев. Поставки узбекского «голубого топлива» в Таджикистан были возобновлены в начале апреля прошлого года после многолетнего перерыва, сообщает centralasian.org.

Однако ранее потребителями узбекского газа были только промышленные предприятия Таджикистана.

Зульфия Урунова – жительница улицы Мирзо Турсунзода города Душанбе, спустя 10 лет греет чай на газе, который поступает из Узбекистана. «Пока можем только чай заваривать. Давление слабое. Но, спасибо, что хоть это имеем», - говорит Зульфия. По ее словам, за каждый кубометр газа платят 1 сомони 70 дирам. За месяц использования природного газа они заплатили 40 сомони (более 4 долларов).

К жителям других районов города Душанбе газ еще не поступил, так как трубы находятся в непригодном состоянии из-за долгого простоя. Сотрудники предприятия «Душанбегаз» говорят, что для осуществления ремонта средств не хватает. Однако некоторые рестораны и кафе провели трубы самостоятельно, и сейчас они используют узбекский природный газ.

«Ранее мы использовали сжиженный газ, покупали в «Газпромнефт» и «Фароз», литр газа нам обходился до 4 сомони 50 дирам. А вот узбекский газ мы используем уже месяц, и нам он обходится почти в два раза дешевле», - сказал Марат Зинченко, администратор в кафе Катра.

На сегодняшний день, помимо жителей некоторых районов и ресторанов города Душанбе, узбекский газ также используют ТЭЦ. Объем импорта природного газа с Узбекистана пока не объявлен. Но ответственные лица «Душанбегаз» при неофициальной беседе сообщили, что каждая тысяча кубометра природного газа обходится в $145.

До момента полного перекрытия поставки узбекского газа в Таджикистан в 2012 году, за каждую тысячу кубометров предприятия платили $350. В соответствии с заключенным в марте прошлого года газораспределительными компаниями двух стран контракту, стоимость каждой тысячи кубометров узбекского газа для Таджикистана была установлена в размере около $120.

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