Таджикские имамы дали добро на использование виагры

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву и разрешил использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции, сообщает centralasian.org.

Абдулвахид Хомидов, специалист управления по фетвам Исламского центра Таджикистана, 15 января сообщил, что фетва была издана после обращения мусульман, которые попросили духовенство разъяснить: не противоречит ли канонам шариата использование влияющих на повышение потенции средств?

«Специалисты изучили религиозную литературу и пришли к выводу: использование лекарственных средств разрешается в случае, если у мужчины по какой-то причине снижается потенция», - говорит священнослужитель.

В мае прошлого года Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения (бывшая Госслужба надзора за фармацевтической деятельностью) определила ряд лекарств, связанных с лечением импотенции и возбуждением в список препаратов, подлежащих отпуску по рецепту врача.

«Одна часть лекарств, стимулирующих потенцию, будет отпускаться только по рецепту, - сказал Махмадали Давлатов, ответственный сотрудник ведомства. - Продажа других будет разрешена без рецепта. Но проблема не в этом. Врачам необходимо проводить среди населения более активную разъяснительную работу о пользе и вреде того или иного лекарства».

​Таджикские мужчины как представители традиционного общества при снижении половой потенции зачастую отказываются обращаться к врачам. Они стараются самостоятельно приобретать лекарства и употребляют их по советам приятелей.

По словам врача, молодежь в последнее время стала часто принимать такие средства для усиления потенции, как «Тонгкат», «Титан-гель», «Лошадиная сила», которые от неумеренного их использования способны навредить здоровью.