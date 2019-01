Какие 10 стран будут обладать самой крупной экономикой в 2030 году, - прогноз от PwC

CA-NEWS (CA) - PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала прогноз самых мощных экономик в мире до 2030 г. Отчет называется «The long view: how will the global economic order change by 2050?», в нем оцениваются 32 страны и прогнозируется ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сообщает Вести Экономика.

*PWC - международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.

ППС – это показатель, который макроэкономисты используют, для того чтобы определить экономическую производительность и уровень жизни разных стран за определенный период времени.

Исследование PwC показывает, что некоторые страны за период до 2030 г. останутся среди лидеров, однако ряд стран существенно ухудшат свое положение в рейтинге.

Ниже представлены топ-10 стран с самой крупной экономикой согласно прогнозу PwC до 2030 г.

1. Китай — $38,008 млрд

Экономика Китайской Народной Республики — вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности.

Для экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны.

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт.

Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по объемам промышленного производства, а также космической и ядерной державой: он лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины.

На территории КНР также ведется в значительных масштабах добыча нефти, газа, урана.

Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции — кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а также лидирует по вылову рыбы.

Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем бывшие лидеры - США и Япония, вместе взятые.

2. США — $23,475 млрд

Экономика США — крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти мирового номинала ВВП в долларах США с конца Второй мировой войны.

По паритету покупательской способности, однако, США — вторая экономика мира после экономики КНР.

Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем, эта экономика выделяется самым высоким номиналом внешнего долга в мире.

США обладают очень развитым финансовым сектором экономики.

Помимо Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ, крупными финансовыми центрами являются Лос-Анджелес (Тихоокеанская биржа), Чикаго (Чикагская товарная биржа) и Филадельфия (Филадельфийская фондовая биржа).

Экономика США обладает очень высоким уровнем прозрачности.

Государственными органами США с частотой раз в каждую неделю, две, месяц, квартал и год публикуются десятки разных статистических отчетов и экономических показателей.

Согласно законодательству некоторые из них подлежат пересмотру в последующие периоды в зависимости от получения новых данных.

3. Индия — $19,511 млрд

Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью.

В сельском хозяйстве Индии до сих пор сохраняются большие контрасты: крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами.

Многие крестьяне имеют мало земли или вообще ее не имеют.

В большинстве сел вообще нет электричества. По площади орошаемых земель (54,8 млн га) Индия занимает первое место в мире.

В сельском хозяйстве занято 60% рабочей силы, и оно дает 19,9% ВВП.

Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Индии составляет 15%.

Индия — пятый по величине рынок ритейла в мире. По прогнозам к 2020 г. темпы роста отрасли будут опережать остальные страны БРИК.

4. Япония — $5,606 млрд

Экономика Японии — одна из самых развитых экономик мира.

Развиты высокие технологии (электроника и робототехника).

Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение.

Рыболовный флот составляет 15% от мирового.

Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55% продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется.

Имеется сеть скоростных железных дорог "Синкансэн" и скоростных автомагистралей.

5. Индонезия — $5,424 млрд

Экономика Индонезии относится к аграрно-индустриальному типу.

Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран — так называемой "Группе одиннадцати".

Для экономики, при ее рыночном характере, характерна активная роль государства: оно владеет примерно 140 крупными предприятиями в различных секторах национального хозяйства, а также контролирует цены на ряд товаров, включая базовые продукты питания и горюче-смазочные материалы.

В объеме ВВП доля промышленного производства составляет 47%, сферы услуг — 37,6%, сельского хозяйства — 15,4%.

При этом в промышленности занято 12,8%, в сельском хозяйстве — 38,3% и в сфере услуг — 48,9% работающего населения.

6. Россия — $4,736 млрд

Экономика России — шестая среди стран мира по объему ВВП по ППС.

Отраслевая структура ВВП России:

• Сельское и лесное хозяйство — 4,2%

• Добыча полезных ископаемых — 10,3%

• Обрабатывающая промышленность — 15,6%

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие коммунальные услуги — 5,2%

• Строительство — 6,5%

• Торговля — 18,4%

• Транспорт и связь — 8,7%

• Финансы и услуги — 17,5%

• Госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность — 13,6%

По состоянию на ноябрь 2016 г. снижение уровня жизни населения РФ продолжилось 25-й месяц подряд.

По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда снизился до $14,5 млрд (972 млрд руб).

7. Германия — $4,707 млрд

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.

Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (54%) составляют услуги, 45,9% — производство и агробизнес — 0,1%, в котором занято такое же количество экономически активного населения.

Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой.

Экономика Германии организована по принципу социально-рыночной экономики, характеризующейся сочетанием социального баланса и рыночной свободы.

Данная экономическая модель предполагает в значительной мере свободные действия рыночных сил, однако основной упор делается на социальное обеспечение.

8. Бразилия — $4,439 млрд

Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских стран экономический потенциал, однако дифференциация в доходах очень велика, как и разница в развитии восточных и западных регионов.

Наиболее экономически развитым является юго-восточный регион, где расположены основные экономические центры страны — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти.

Сан-Паулу нередко называют локомотивом, который тянет всю экономику Бразилии.

Южный — главный сельскохозяйственный регион страны, где возделывается рис, пшеница и соя. В центрально-западном регионе преобладает животноводство.

9. Мексика — $3,661 млрд

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью мексиканской экономики и важнейшим фактором внутриполитической борьбы.

Иностранные нефтяные предприятия, осуществлявшие более 90% нефтедобычи в стране, были национализированы в 1938 г., в результате чего вся отрасль оказалась монополизирована в рамках государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).

Природный газ является важным ресурсом для Мексики, так как спрос на него растет, особенно в сфере электроэнергетики (газовые электростанции).

Мексика обладает запасами газа в размере 13,2 трлн куб. футов.

Компании Pemex принадлежит монополия на добычу газа и разработку новых месторождений.

Компания также является крупнейшим потребителем газа, на ее долю приходится около 40% всего потребления нефти.

Природный газ добывается практически в тех же регионах, что и нефть.

10. Великобритания — $3,638 млрд

Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (3/4 ВВП).

Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений.

Вторая по значимости отрасль британского хозяйства - промышленность (18,6% от ВВП) - представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством (2,2% ВВП) и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП).

На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка 2/3 внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП, строительство - 6,1%.

Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг — банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования.

Машиностроение и транспорт, промышленные товары и химикаты являются основными статьями экспорта Великобритании.