Какие 10 стран будут обладать самой крупной экономикой в 2030 году, - прогноз от PwC

- Азия и мир, экономика
- 12:54, 16 января 2019
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CA-NEWS (CA) - PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала прогноз самых мощных экономик в мире до 2030 г. Отчет называется «The long view: how will the global economic order change by 2050?», в нем оцениваются 32 страны и прогнозируется ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сообщает Вести Экономика.
*PWC - международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.
ППС – это показатель, который макроэкономисты используют, для того чтобы определить экономическую производительность и уровень жизни разных стран за определенный период времени.
Исследование PwC показывает, что некоторые страны за период до 2030 г. останутся среди лидеров, однако ряд стран существенно ухудшат свое положение в рейтинге.
Ниже представлены топ-10 стран с самой крупной экономикой согласно прогнозу PwC до 2030 г.
1. Китай — $38,008 млрд
Экономика Китайской Народной Республики — вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности.
Для экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны.
Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт.
Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по объемам промышленного производства, а также космической и ядерной державой: он лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины.
На территории КНР также ведется в значительных масштабах добыча нефти, газа, урана.
Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции — кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а также лидирует по вылову рыбы.
Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем бывшие лидеры - США и Япония, вместе взятые.
2. США — $23,475 млрд
Экономика США — крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти мирового номинала ВВП в долларах США с конца Второй мировой войны.
По паритету покупательской способности, однако, США — вторая экономика мира после экономики КНР.
Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем, эта экономика выделяется самым высоким номиналом внешнего долга в мире.
США обладают очень развитым финансовым сектором экономики.
Помимо Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ, крупными финансовыми центрами являются Лос-Анджелес (Тихоокеанская биржа), Чикаго (Чикагская товарная биржа) и Филадельфия (Филадельфийская фондовая биржа).
Экономика США обладает очень высоким уровнем прозрачности.
Государственными органами США с частотой раз в каждую неделю, две, месяц, квартал и год публикуются десятки разных статистических отчетов и экономических показателей.
Согласно законодательству некоторые из них подлежат пересмотру в последующие периоды в зависимости от получения новых данных.
3. Индия — $19,511 млрд
Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью.
В сельском хозяйстве Индии до сих пор сохраняются большие контрасты: крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами.
Многие крестьяне имеют мало земли или вообще ее не имеют.
В большинстве сел вообще нет электричества. По площади орошаемых земель (54,8 млн га) Индия занимает первое место в мире.
В сельском хозяйстве занято 60% рабочей силы, и оно дает 19,9% ВВП.
Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Индии составляет 15%.
Индия — пятый по величине рынок ритейла в мире. По прогнозам к 2020 г. темпы роста отрасли будут опережать остальные страны БРИК.
4. Япония — $5,606 млрд
Экономика Японии — одна из самых развитых экономик мира.
Развиты высокие технологии (электроника и робототехника).
Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение.
Рыболовный флот составляет 15% от мирового.
Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55% продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется.
Имеется сеть скоростных железных дорог "Синкансэн" и скоростных автомагистралей.
5. Индонезия — $5,424 млрд
Экономика Индонезии относится к аграрно-индустриальному типу.
Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран — так называемой "Группе одиннадцати".
Для экономики, при ее рыночном характере, характерна активная роль государства: оно владеет примерно 140 крупными предприятиями в различных секторах национального хозяйства, а также контролирует цены на ряд товаров, включая базовые продукты питания и горюче-смазочные материалы.
В объеме ВВП доля промышленного производства составляет 47%, сферы услуг — 37,6%, сельского хозяйства — 15,4%.
При этом в промышленности занято 12,8%, в сельском хозяйстве — 38,3% и в сфере услуг — 48,9% работающего населения.
6. Россия — $4,736 млрд
Экономика России — шестая среди стран мира по объему ВВП по ППС.
Отраслевая структура ВВП России:
• Сельское и лесное хозяйство — 4,2%
• Добыча полезных ископаемых — 10,3%
• Обрабатывающая промышленность — 15,6%
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие коммунальные услуги — 5,2%
• Строительство — 6,5%
• Торговля — 18,4%
• Транспорт и связь — 8,7%
• Финансы и услуги — 17,5%
• Госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность — 13,6%
По состоянию на ноябрь 2016 г. снижение уровня жизни населения РФ продолжилось 25-й месяц подряд.
По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда снизился до $14,5 млрд (972 млрд руб).
7. Германия — $4,707 млрд
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.
Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (54%) составляют услуги, 45,9% — производство и агробизнес — 0,1%, в котором занято такое же количество экономически активного населения.
Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой.
Экономика Германии организована по принципу социально-рыночной экономики, характеризующейся сочетанием социального баланса и рыночной свободы.
Данная экономическая модель предполагает в значительной мере свободные действия рыночных сил, однако основной упор делается на социальное обеспечение.
8. Бразилия — $4,439 млрд
Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских стран экономический потенциал, однако дифференциация в доходах очень велика, как и разница в развитии восточных и западных регионов.
Наиболее экономически развитым является юго-восточный регион, где расположены основные экономические центры страны — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти.
Сан-Паулу нередко называют локомотивом, который тянет всю экономику Бразилии.
Южный — главный сельскохозяйственный регион страны, где возделывается рис, пшеница и соя. В центрально-западном регионе преобладает животноводство.
9. Мексика — $3,661 млрд
Нефтяная промышленность является ведущей отраслью мексиканской экономики и важнейшим фактором внутриполитической борьбы.
Иностранные нефтяные предприятия, осуществлявшие более 90% нефтедобычи в стране, были национализированы в 1938 г., в результате чего вся отрасль оказалась монополизирована в рамках государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).
Природный газ является важным ресурсом для Мексики, так как спрос на него растет, особенно в сфере электроэнергетики (газовые электростанции).
Мексика обладает запасами газа в размере 13,2 трлн куб. футов.
Компании Pemex принадлежит монополия на добычу газа и разработку новых месторождений.
Компания также является крупнейшим потребителем газа, на ее долю приходится около 40% всего потребления нефти.
Природный газ добывается практически в тех же регионах, что и нефть.
10. Великобритания — $3,638 млрд
Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (3/4 ВВП).
Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений.
Вторая по значимости отрасль британского хозяйства - промышленность (18,6% от ВВП) - представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством (2,2% ВВП) и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП).
На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка 2/3 внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП, строительство - 6,1%.
Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг — банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования.
Машиностроение и транспорт, промышленные товары и химикаты являются основными статьями экспорта Великобритании.